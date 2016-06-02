2 червня о 13-30 - Відбудеться прес-конференція з нагоди відкриття 11-го турніру Міжнародної Футбольної Ліги для осіб з обмеженими можливостями Seni Cup 2016. Організатор турніру – компанія «Белла-Трейд», офіційний імпортер продукції TM Seni в Україні. Турнір проходить за підтримки Міністерства соціальної політики України, Посольства Республіки Польща в Україні, Федерації футболу України, Федерації футболу м.Києва та компанії TZMO SA. У 2016 році у футбольному турнірі, який проходитиме за всіма правилами FIFA із суддівською командою від Федерації футболу м. Києва, візьмуть участь 12 команд із психоневрологічних та дитячих будинків-інтернатів зі всієї України. Команда-переможець українського відбіркового турніру поїде у липні на міжнародний фінал в Польщу, де зустрінуться команди із 10 європейських країн.

У програмі: 13:30 прес-конференція. Учасники: ген.директор компанії «Белла-Трейд» Міхал Вишневські, посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін, заст.міністра соціальної політики України Віталій Мущинін, гендиректор СК «PZU Україна Страхування життя» Збігнев Шолига, народна артистка України Наталя Бучинська, виконавчий директор Асоціації футболу інвалідів України Олександр Остапа, директор з маркетингу компанії «Мікон-трейд», ТМ Globex, Євген Коршиков. О 14-00 – урочисте відкриття турніру, почесними гостями котрого також стануть представники Федерації футболу м.Київ, ГО «Українські правозахисні ініціативи», а також ветерани ФК «Динамо» (Київ). 14-30 - святковий концерт за участю артистів дитячих вокальних і танцювальних колективів «Ера творчості» та народної артистки України Наталі Бучинської. О 15-30 – старт футбольних матчів. Для представників ЗМІ буде організовано трансфер на базу «Святошин» та назад. Збір журналістів відбудеться 2 червня о 12-15, м. Шулявська (площа біля танку). Потрібна акредитація. Телефон: 050-332-29-51, e-mail: vygovska@gmail.com

3 червня

12-45 - Відбудеться урочисте закриття 11-го турніру Міжнародної Футбольної Ліги для осіб з обмеженими можливостями Seni Cup 2016. Організатор турніру – компанія «Белла-Трейд», офіційний імпортер продукції TM Seni в Україні. Турнір проходить за підтримки Міністерства соціальної політики України, Посольства Республіки Польща в Україні, Федерації футболу України, Федерації футболу м.Києва та компанії TZMO SA. Почесні гості: представники посольства Республіки Польща в Україні, Міністерства соціальної політики України, Федерації футболу м.Києва, Асоціації інвалідів футболу України, партнери турніру, а також ветерани ФК «Динамо» (Київ). О 13-00 нагородження команд-переможців та учасників турніру дипломами, кубками, медалями, а також подарунками від електронно-інноваційного партнера ТМ Globex та ГО «Українські правозахисні ініціативи». Потрібна акредитація. Телефон: (050) 332-29-51, vygovska@gmail.com