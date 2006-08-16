Житель Вінниці ”вибив” з держави Україна 1,6 тис. євро

Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити жителю Вінниці 1,6 тис. євро за тривале невиконання рішення українського суду у його справі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, вінничанин звернувся до Європейського суду з прав людини, оскільки рішення українського суду про виплату йому заборгованості із заробітної плати не було виконано протягом 5 років 4 місяців.

Крім того, позивач скаржився на порушення його права на доступ до суду, права на ефективний судовий розгляд і права на захист власності.

Європейський суд визнав порушення прав позивача і зобов`язав Україну виплатити йому 1,6 тис. євро за нематеріальну шкоду.