Житель Вінниці ”вибив” з держави Україна 1,6 тис. євро
09:53, 16 серпня 2006Разное
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Європейський суд визнав порушення прав позивача
Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити жителю Вінниці 1,6 тис. євро за тривале невиконання рішення українського суду у його справі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, вінничанин звернувся до Європейського суду з прав людини, оскільки рішення українського суду про виплату йому заборгованості із заробітної плати не було виконано протягом 5 років 4 місяців.
Крім того, позивач скаржився на порушення його права на доступ до суду, права на ефективний судовий розгляд і права на захист власності.
Європейський суд визнав порушення прав позивача і зобов`язав Україну виплатити йому 1,6 тис. євро за нематеріальну шкоду.
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