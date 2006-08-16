З чим Янукович пожалував до президента Газпромівської Федерації

Що просити український прем’єр поїхав у Росію до Путіна, ми добре знаємо. Насамперед – поблажок щодо ціни на газ (щоб до кінця року не більш як 95 доларів за тисячу кубів, а з 2007-го – не 230), скасування політичних заборон на “помаранчеве” молоко і м’ясо і ще, може, якихось преференцій.

А що ж він повіз туди взамін? Чим він підкуповуватиме строгого, але справедливого сусіда?

В чемодані Януковича меню, наскільки можна судити із останніх заяв, таке:

1. Сам Янукович власною персоною. Його фігура діє заспокійливо на російське керівництво та президентів усієї євразійської братії.

2. Обіцянки щодо участі в ЄЕП. Це теж важливий моральний чинник, оскільки матеріальних дивідендів для Росії в тому вигляді, у якому ЄЕП міг би реально існувати, не передбачається.

3. Відкладення вступу до НАТО. Про це апарат Януковича проголосив напередодні його вояжу до Сочі, про це він, напевне, доповість там, кому слід.

4. Запровадження в Україні російської мови як державної. Цей ганебний пункт Янукович уже озвучив російським колегам. Ось тільки-но, сказав він, зберу конституційну більшість у Верховній Раді, як ви, дорогі товариші з Кремля отримаєте кайф од нашого донецько-хохляцького нарєчія.

5. Газотранспортну систему – в управління Газпрому. Як же без цього? Інакше Газпром в особі Путіна й на поріг би Януковича не пустив.

6. Скасування заборон на в’їзд в Україну для всіх одіозних фігур на кшталт Затуліна.

7. Інші преференції.

Чи вдовольняться товариші з Газпромівської Федерації такими пропозиціями? Скоріш за все так, і газ до кінця року не подорожчає, а з початку наступного буде, скажімо, не 230, а 229 доларів за тисячу кубометрів.

Тож можна передбачати, що візит пана Януковича в Сочі буде дуже успішним і плідним.

Петро Лещинський, м. Хмельницький