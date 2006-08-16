Девід Копперфільд заявив, що знайшов джерело вічної молодості

Людина, яка примусила на якийсь час зникнути Статую Свободи, заявила, що зможе скоро зробити те ж саме з обвислим животом і зморшками. Ілюзіоніст Девід Копперфільд, якому у вересні виповниться 50 років, говорить, що знайшов "Фонтан молодості" на південних Багамах, серед групи з чотирьох крихітних островів, які він недавно купив за 50 млн. доларів.

Один з його островів, Кей-Муша, є приватним курортом, а інші острови служать чимось на зразок буфера, який приховує ілюзіоніста і його гостей від цікавих очей.

Копперфільд ухильно відповідає про "Фонтан молодості", але людина, відома тим, що розважає людей за допомогою обману, додав, ніби на його архіпелазі також є легендарне джерело, яке дарує вічну молодість.

"Я насправді знайшов подібний феномен, - заявив він агентству Reuters в телефонному інтерв`ю. - Ви можете узяти мертве листя, покласти його на воду і воно знову стає повним життя… Жуки або комахи, які близькі до смерті, торкаються до води і відлітають. Це дивовижна річ, це дуже і дуже захоплююче".

Копперфільд сказав, що він найняв біологів і геологів, щоб досліджувати потенційний ефект цього феномена, але поки не запрошує своїх гостей плавати або пити з цього джерела.