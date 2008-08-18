У Києві на станції метро «Хрещатик» чоловік стрибнув на колію

У неділю о 17.12 у Києві на станції метро „Хрещатик” з платформи на колію стрибнув чоловік 1971 року народження .

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, машиніст устиг зупинити потяг. Співробітники міліції підняли чоловіка на платформу і передали бригаді швидкої медичної допомоги.

О 17.18 рух потягів було відновлено. На місці працювала опергрупа Головного міського управління МНС.