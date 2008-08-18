У Києві на станції метро «Хрещатик» чоловік стрибнув на колію
09:41, 18 серпня 2008Разное
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Машиніст устиг...
У неділю о 17.12 у Києві на станції метро „Хрещатик” з платформи на колію стрибнув чоловік 1971 року народження .
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, машиніст устиг зупинити потяг. Співробітники міліції підняли чоловіка на платформу і передали бригаді швидкої медичної допомоги.
О 17.18 рух потягів було відновлено. На місці працювала опергрупа Головного міського управління МНС.
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