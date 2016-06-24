Круглий стіл "Референдум про Brexit: передумови, результати і наслідки"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

1. Які були передумови референдуму? Основні аргументи, рушійні сили і інтересанти виходу Великої Британії з Євросоюзу.

2. Технології переконання. Хто і як переконував британців підтримати Brexit або відмовитися від цього кроку?

3. Активізація відцентрових сил і тенденцій в Євросоюзі: природний процес або зовнішній проект? Чи є майбутнє у об'єднаної Європи? В якому форматі?

4. Що означають результати референдуму? Політичний і економічний аспекти.

5. Яка роль британського референдуму в протистоянні Росії і Заходу? Як сторони протистояння використовують його результати в інформаційному і політичному полі?

6. Як вплинуть результати британського референдуму на темпи євроінтеграції України?

Учасники круглого столу:

МАРТІН НАНН, директор міжнародної консалтінгової компанії Whites Communication та Foley & Nunn

ПІТЕР ДІКІНСОН, журналіст «Бізнес Юкрейн»

ОЛЕКСІЙ РЯБЧИН, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученим Королівством Великої Британії

ОЛЕГ УСТЕНКО, виконавчий директор Міжнародного Фонда Блейзера

ДМИТРО ОСТРОУШКО, керівник міжнародних програм Інституту Горшеніна

ЮЛІЯ БЛАЖНОВА-РЕКУХА, директор зі стратегії і розвитку компанії Global Conferences (Лондон) – в режимі відеоконфенеції

Модератор: Ігор Соловей, редактор відділу «Світ» LB.ua

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

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Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)