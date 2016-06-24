Круглий стіл "Референдум про Brexit: передумови, результати і наслідки"
24 червня (пятниця) 2016 года об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Референдум про Brexit: передумови, результати і наслідки”.
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
1. Які були передумови референдуму? Основні аргументи, рушійні сили і інтересанти виходу Великої Британії з Євросоюзу.
2. Технології переконання. Хто і як переконував британців підтримати Brexit або відмовитися від цього кроку?
3. Активізація відцентрових сил і тенденцій в Євросоюзі: природний процес або зовнішній проект? Чи є майбутнє у об'єднаної Європи? В якому форматі?
4. Що означають результати референдуму? Політичний і економічний аспекти.
5. Яка роль британського референдуму в протистоянні Росії і Заходу? Як сторони протистояння використовують його результати в інформаційному і політичному полі?
6. Як вплинуть результати британського референдуму на темпи євроінтеграції України?
Учасники круглого столу:
МАРТІН НАНН, директор міжнародної консалтінгової компанії Whites Communication та Foley & Nunn
ПІТЕР ДІКІНСОН, журналіст «Бізнес Юкрейн»
ОЛЕКСІЙ РЯБЧИН, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученим Королівством Великої Британії
ОЛЕГ УСТЕНКО, виконавчий директор Міжнародного Фонда Блейзера
ДМИТРО ОСТРОУШКО, керівник міжнародних програм Інституту Горшеніна
ЮЛІЯ БЛАЖНОВА-РЕКУХА, директор зі стратегії і розвитку компанії Global Conferences (Лондон) – в режимі відеоконфенеції
Модератор: Ігор Соловей, редактор відділу «Світ» LB.ua
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка у новинах про цей захід про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)