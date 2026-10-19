​​​​​​​Звичайна решта може виявитися скарбом: які монети у 2 євро коштують сотні й тисячі

Вартість монети можуть підвищити помилки карбування.

Монети номіналом два євро можуть коштувати значно дорожче, ніж зазначено на них: рідкісні випуски та незвичайні помилки карбування перетворюють звичайну дріб’язкову монету на справжній скарб для колекціонерів, пише Euronews.

Одна з найвідоміших цінних монет – пам’ятна монета номіналом два євро, випущена Монако у 2007 році. Вона присвячена 25-й річниці смерті принцеси Грасії Патриції, відомої раніше як голлівудська акторка Грейс Келлі. За даними Європейського центрального банку, тираж становив лише 20 001 екземпляр.

Монету можна впізнати за портретом принцеси, написом "MONACO" та роком випуску – 2007. Праворуч від портрета зазначено ім’я художника-медальєра – "R.B. BARON".

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Експерти оцінюють вартість цієї монети приблизно у 3100 євро.

Однак є важливий нюанс: монету продавали безпосередньо колекціонерам, а не випускали у звичайний обіг. Тому знайти її серед решти практично неможливо. Формально це повноцінна монета номіналом два євро, якою можна розраховуватися, але навряд чи хтось свідомо використав би її для оплати покупок.

Дорогі помилки

Крім рідкісних випусків, вартість монети можуть підвищити помилки карбування. Імовірність знайти такий екземпляр дещо вища.

Яскравий приклад – так зване карбування "яєчнею". Воно виникає, коли внутрішня частина монети номіналом один або два євро, виготовлена з металу іншого кольору, неправильно розташована відносно зовнішнього кільця. У результаті частина внутрішнього металу потрапляє під час карбування на зовнішнє кільце. Через це монета набуває нерівномірної форми, що нагадує смажене яйце.

Інтерес для колекціонерів можуть становити і монети зі значним поворотом зображень на лицьовому та зворотному боках відносно одне одного, а також екземпляри, викарбувані на заготовках неправильного типу.

Ділове видання WirtschaftsWoche наводить такі можливі оцінки: до 100 євро за монети з ефектом "яєчні", до 200 євро – за екземпляри з повернутими штемпелями та до 650 євро – за монети, викарбувані на неправильних заготовках.

Під час виробництва монет дві металеві частини з’єднують і карбують під високим тиском. Попри використання точного обладнання та ретельний контроль, іноді браковані екземпляри все ж потрапляють в обіг.

Один із таких випадків – німецька пам’ятна монета номіналом два євро "Саксонія-Ангальт" 2021 року, яку помилково викарбували на заготовці для монети номіналом один євро. Через це кольори виявилися протилежними до звичайної монети: зовнішнє кільце має золотистий колір, а внутрішня частина – сріблястий. Крім того, екземпляр важить лише 7,50 грама замість стандартних 8,50 грама.

Нумізматичний дилер Münzen Müller оцінює аналогічну монету з помилкою карбування у 1200 євро.

Не поліруйте рідкісну монету

При знаходженні незвичайної монети видання радить спочатку визначити країну-емітента, рік випуску та зображення на ній. Офіційний перелік пам’ятних монет номіналом два євро Європейський центральний банк публікує на своєму сайті.

"Якщо ви підозрюєте, що знайшли цінний екземпляр, зверніться до професійного нумізматичного дилера або аукціонного дому для оцінювання. Якщо фахівці підтвердять його рідкісність, монету можна буде продати безпосередньо колекціонеру або виставити на аукціон", - йдеться в матеріалі.

При цьому не потрібно чистити і полірувати монету, адже це може знизити її колекційну вартість. Навіть легке протирання здатне залишити мікроподряпини та пошкодити первісний штемпельний блиск.

Рідкісні монети - інші новини

Раніше УНІАН писав, що серед пам’ятних монет, випущених Національним банком України, є рідкісні екземпляри, зокрема монети з дорогоцінних металів вагою до 1 кг. Вартість деяких із них сьогодні сягає мільйонів гривень.

Найбільш рідкісними і цінними серед українських монет номіналом 1 гривня є екземпляри 1992 року випуску. Так, різновид 1.1ААг може принести вам до 37 тисяч гривень. Його примітною особливістю є гладкий гурт без напису.

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