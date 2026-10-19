Можуть 'співати' дуетом: біля Чорнобиля помітили великих червонокнижних птахів (фото)

Під час спостережень на річці Прип’ять водно-болотних птахів було небагато.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували журавлів сірих.

Як розповіли у заповіднику, науковці установи під час експедиційного виїзду спостерігали за осінньою міграцією птахів та досліджували різноманіття місцевої орнітофауни. Йдеться, що у цей період міграційні процеси набирають активності: територією заповідника переміщуються зграї птахів, які прямують до місць зимівлі.

"Особливу увагу привертають журавлі сірі, чия осіння міграція традиційно розпочинається саме в цей час. Під час спостережень на річці Прип’ять водно-болотних птахів було небагато, натомість повсюди траплялися зграї баклана звичайного", - зазначають дослідники.

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Що відомо про журавля сірого

Журавель сірий – великий птах, що мешкає в Європі і Азії, третій за чисельністю вид родини журавлевих. Єдиний вид журавлів, що широко розповсюджений в Європі, окрім журавля степового та журавля білого, які поширені лише в далекосхідній частині континенту. Один з 10 видів роду, один з 2 видів роду у фауні України, представлений номінативним підвидом.

Довжина становить 100–130 см, розмах крил – 180–240 см. Вага тіла може коливатися від 3 до 6,1 кг, причому номінативний підвид в середньому важить близько 5,4 кг, а східний підвид – в середньому 4,6 кг.

Має гучний трубний крик, який використовує в польоті та при шлюбній демонстрації. Крик пронизливий, його можна почути на значній відстані. Цікаво, що гучний голос цей птах має, завдяки особливій будові довгої трахеї, яка частково згорнута в петлі всередині грудини. Під час шлюбного періоду і на землі, і в польоті журавлі співають дуетом. Згідно з відкритими джерелами, самець та самка видають різні за висотою звуки.

На території України гніздиться на Поліссі, іноді в заболочених долинах річок Лівобережного Лісостепу. В минулому ареал виду охоплював весь помірний пояс Євразії. Тепер європейська частина ареалу дуже скоротилася. Зимує у Північній Африці, Західній та Південній Азії. Це моногамний птах - пари постійні. Гнізда влаштовує на сухому місці серед болота, частіше на межі лісу і болота.

Охороняється Боннською та Бернською конвенціями, угодою AEWA. Включено до Червоної книги України.

Інші новини екології

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували куницю лісову - спритну й дуже рухливу хижачку. Вона чудово лазить по деревах, швидко пересувається лісом і найчастіше проявляє активність у сутінках та вночі. Раціон тварини восени дуже різноманітний - вона полює на дрібних тварин, птахів, комах, а також охоче поїдає ягоди та плоди. Зараз куниця активно шукає їжу, щоб підтримувати сили та пережити холодний сезон, її густе хутро поступово стає щільнішим і теплішим, захищаючи від холоду.

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