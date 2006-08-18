У штаті Міссурі п`ятеро сусідок дожили до 100 років, повідомляє Washington Times.

Одразу по виході на пенсію бабусі поселилися в громаді для старих під назвою Ролла. Звідтоді вони сусідували і активно спілкувалися одна з одною. Нині чотирьом подругам рівно 100 років, а одній - 101.

Усі вони ведуть активний спосіб життя, а одна навіть досі водить свій старий "Бьюїк" на дорогах громади.

На запитання про секрет довголіття, все п`ятеро зійшлися в думці, що головне "не ухилятися від улюбленої роботи і піклуватися про своє тіло, поки ти ще в ньому є". Старенькі заявили, що всі вони до останнього дня насолоджувалися своїми професіями. Одна була вчителькою, інша вирощувала овочі, третя працювала дизайнером, четверта - бібліотекарем, а п`ята - секретарем.

Хоча в США близько 70 тисяч людей похилого віку старших за 100 років, це єдиний випадок, коли одразу кілька довгожителів виявилися в одному місці.

Лента.ру