Дитячі пустощі закінчилися реанімацією

Вчора близько 12.30 у с.Збора Калуського району Івано-Франківської області діти нагрівали на вогні індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8), внаслідок чого він розірвався.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті троє дітей (одна дитина - 1992 р.н. і двоє - 1993 р.н.) дістали близько 12% термічних опіків обличчя та рук. Потерпілих у стані середнього ступеню тяжкості доставлено до реанімаційного відділення опікового центру Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Івано-Франківській області.