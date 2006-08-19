Дитячі пустощі закінчилися реанімацією
10:18, 19 серпня 2006Разное
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Діти нагрівали на вогні протихімічний пакет
Вчора близько 12.30 у с.Збора Калуського району Івано-Франківської області діти нагрівали на вогні індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8), внаслідок чого він розірвався.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті троє дітей (одна дитина - 1992 р.н. і двоє - 1993 р.н.) дістали близько 12% термічних опіків обличчя та рук. Потерпілих у стані середнього ступеню тяжкості доставлено до реанімаційного відділення опікового центру Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Івано-Франківській області.
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