Переможця фестивалю Міжнародної асоціації жонглерів зустрічатимуть в ”Борисполі”

Змінилась дата повернення до Києва переможця 59-го всесвітнього фестивалю Міжнародної асоціації жонглерів, володаря золотої медалі та кубку Лукаса - чемпіона світу, артиста "Циркової спілки Кобзова" 26-річного Артема ХОМАНЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнської громадської організації «Циркова спілка Кобзова», А.ХОМАНЬКО прибуде авіарейсом з парижа в аеропорт "Бориспіль" (термінал "С") 20 серпня о 11.25, а не сьогодні о 14.50, як повідомлялось раніше.

Урочиста зустріч переможця відбудеться за участю президента Всеукраїнської громадської організації "Циркова спілка Кобзова" Миколи КОБЗОВА та артистів цирку "Кобзов".