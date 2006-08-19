Переможця фестивалю Міжнародної асоціації жонглерів зустрічатимуть в ”Борисполі”
11:08, 19 серпня 2006Разное
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Змінилась дата повернення до Києва переможця 59-го всесвітнього фестивалю Міжнародної асоціації жонглерів, володаря золотої медалі та кубку Лукаса - чемпіона світу, артиста "Циркової спілки Кобзова" 26-річного Артема ХОМАНЬКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнської громадської організації «Циркова спілка Кобзова», А.ХОМАНЬКО прибуде авіарейсом з парижа в аеропорт "Бориспіль" (термінал "С") 20 серпня о 11.25, а не сьогодні о 14.50, як повідомлялось раніше.
Урочиста зустріч переможця відбудеться за участю президента Всеукраїнської громадської організації "Циркова спілка Кобзова" Миколи КОБЗОВА та артистів цирку "Кобзов".
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