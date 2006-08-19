В порту Одеси стався витік нафти у Чорне море
11:21, 19 серпня 2006Разное
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Площа нафтової плями - близько 500 кв. м
У п’ятницю о 14.45 у торговельному порту Одеси під час розвантаження контейнеровоза (належить Ліберії), стався витік нафтопродукту в акваторію Чорного моря.
Площа нафтової плями - близько 500 кв. м – повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій.
Причиною витікання нафти орієнтовно є пошкодження нижньої правої частини корми судна діаметром близько 15 см.
Встановлено бонове загородження та організовано роботу по збору нафтоводяної суміші за допомогою спеціальної техніки. О 18.40 виток нафтопродукту було припинено. Загрози забруднення навколишнього середовища немає.
На місці події працює оперативна група Головного управління МНС України в Одеській області.
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