В порту Одеси стався витік нафти у Чорне море

У п’ятницю о 14.45 у торговельному порту Одеси під час розвантаження контейнеровоза (належить Ліберії), стався витік нафтопродукту в акваторію Чорного моря.

Площа нафтової плями - близько 500 кв. м – повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій.

Причиною витікання нафти орієнтовно є пошкодження нижньої правої частини корми судна діаметром близько 15 см.

Встановлено бонове загородження та організовано роботу по збору нафтоводяної суміші за допомогою спеціальної техніки. О 18.40 виток нафтопродукту було припинено. Загрози забруднення навколишнього середовища немає.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС України в Одеській області.