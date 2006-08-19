Вибухи на армійських складах тривають

Вибухи боєприпасів на армійських складах в Запорізькій області, що почалися сьогодні о 14.20, продовжуються.

Як повідомили УНІАН в Мелітопольському міськуправлінні МНС України, боєприпаси рвуться з різною періодичністю.

"Відбувається то по 5 вибухів за хвилину, то по 1 вибуху в 15 хвилин", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, наразі пожежею охоплено близько 3 га території.

Точна кількість боєприпасів на охопленій вогнем площі не відома. На місці події працюють 2 пожежних танка, які після попередніх вибухів було залишено на території військової бази на постійне чергування і оснащені спецтехнікою пожежні підрозділи з Мелітополя і Запоріжжя.

В результаті вибухів боєприпасів під Новобогданівкою 4 людей дістали поранення.

Про це УНІАН повідомили в керівництві Мелітопольського міського управління МНС України.

"В результаті вибухів поранено і госпіталізовано 4 особи - всі військовослужбовці-сапери", - повідомили в міськуправлінні МНС, зазначивши, що за попередніми даними медиків, поранення постраждалих не загрожують їхньому життю.