Мінпром почав видачу ліцензій на виробництво автомобілів і автобусів

Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 2 липня 2008 р. №596 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом автомобілів і автобусів та порядку здійснення контролю за їх утриманням», Мінпромполітики почало видачу ліцензій на цей вид господарської діяльності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Як наголошується в повідомленні, 20 серпня ухвалено рішення про видачу ліцензій трьом підприємствам, а саме: ЗАТ “Бориспільський автозавод” - на здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом автобусів; ЗАТ «Єврокар» - на здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом автомобілів; ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» - на здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом автомобілів і автобусів; а також копії ліцензії госпрозрахунковому підрозділу «Іллічівський завод автомобільних агрегатів» ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» - на виробництво автобусів.