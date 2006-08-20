Коктейль вартістю 500 євро

Один з барів ірландської столиці пропонує своїм відвідувачам коктейль із золотими частинками вартістю 500 євро за келих.

До складу напою входять ароматизована ваніллю горілка, коньяк 200-річної витримки і частинки 23-каратного золота. Незвичайний коктейль з нотками ванілі і шоколаду має назву Minted і подається в барі Mint готелю Westin в центрі Дубліна. Коктейль розливається в ексклюзивні кришталеві келихи, зроблені за спеціальним замовленням, до нього також подають шоколадні трюфелі.

Новий коктейль є одним з екстравагантних і супердорогих хнапоїв, що набирають популярність. Деякі бари навіть подають такі коктейлі з діамантовою каблучкою на дні келиха, щоб додати відвідувачам відчуття розкоші.

За іронічним зауваженням британського телеканалу Sky News, ціна за келих найдорожчого в Ірландії напою сама по собі є "витверезною". На цю суму середня ірландська сім`я з чотирьох чоловік могла б купувати продукти протягом місяця.

РІА "Новости"