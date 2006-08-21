11 осіб постраждали при зіткненні двох ”Москвичів”

Вчора о 9-й год. поблизу с. Кустин Житомирської області водій легкового автомобіля "Москвич-412" не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з таким же легковим автомобілем "Москвич-412".

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 11 осіб, яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до Бердичівської міської лікарні, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Житомирській області.