У Великій Британії вперше у світі людина померла від ”кролячого грипу”

У Великій Британії зареєстрований перший випадок смерті людини від пастерельозу, відомого також як "кролячий грип", передає Бі-бі-сі.

Фермер із графства Суффолк 29-річний Джон ФРІМАН, як припускають медики, заразився інфекцією від мертвого кролика. Розтин показав, що швидкоплинна летальна інфекційна хвороба була викликана бактерією Pasteurella multocida.

Агентство з охорони здоров`я Великої Британії заявило, що дана бактерія зустрічається у багатьох домашніх тварин, включаючи котів і собак, але дотепер не було зафіксовано випадку передачі інфекції від кроликів до людини. Щорічно спостерігається декілька випадків зараження людей цією інфекційною хворобою, проте смертельних випадків дотепер не було.

За симптомами хвороба схожа з респіраторною вірусною інфекцією або вітряною віспою. У випадку з Д.ФРІМАНОМ доктори підозрювали саме "вітрянку", оскільки на тілі хворого з`явилися висипи.

Мати померлого фермера Джоан ФРІМАН закликає до широкого інформування громадськості про дане захворювання і має намір докласти всіх зусиль до того, щоб люди знали про потенційну небезпеку інфекції, передає РІА «Новости».