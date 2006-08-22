Екіпаж літака Ту-154, який зазнав катастрофи

Опубліковано список членів екіпажа літака Ту-154, який зазнав катастрофи на Донеччині. Як повідомила РБК прес-секретар авіакомпанії "Пулковські авіалінії", до складу екіпажа входять: командир корабля - Ігор Корогодін, другий пілот - В.Онищенко, другий пілот - А.Ходневич, штурман - І.Льовченко, бортмеханік - В.Макаров, стюардеси - Т.Багрецова, Л.Маришева, С.Семичихіна, Ю.Кирченкова, а також стюард А.Шапошников. РосБізнесКонсалтинг

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter