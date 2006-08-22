Названо попередню причину катастрофи Ту-154

Причиною катастрофи російського літака Ту-154 в Донецькій області стало влучення блискавки. Про це ІТАР-ТАСС повідомила начальник Управління інформації МНС Росії Ірина АНДРІАНОВА.

"Лайнер увійшов у грозовий фронт, після чого в нього влучила блискавка і, очевидно, це і стало причиною катастрофи літака", - сказала вона.

Літак упав з висоти 10-11 тис. метрів, після чого загорівся.

"Зараз пожежа практично загашена, зараз українські рятувальники витягують останки і тіла загиблих", - сказав представник МНС. Всього в пошуковій операції задіяно 260 чоловік, половина з яких пожежні.

Серед пасажирів Ту-154, який зазнав катастрофи, були іноземці, зокрема громадяни Нідерландів, повідомив в.о. начальника МНС по Санкт-Петербургу Леонід БЄЛЯЄВ.

Зараз формуються списки родичів загиблих для вильоту в Донецьк з метою упізнання тіл загиблих. Виліт планується на середу на 12.00 мск.