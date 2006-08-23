Президент України оголосив 23 серпня днем жалоби

Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими у авіакатастрофі російського літака Ту-154.

Як повідомляє прес-служба Президента України, глава держави Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про оголошення в Україні дня жалоби» у зв`язку з катастрофою пасажирського літака Ту-154 авіакомпанії «Пулковские авиалинии» (Російська Федерація), що сталася 22 серпня 2006 року поблизу селища Новгородське Донецької області та призвела до значних людських жертв.

Сьогодні на всій території України буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Також в цей день Указом відмінено розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154 "Пулковських авіаліній", що слідував за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, 22 серпня зазнав катастрофи близько 14:33 за 45 км на північ від Донецька у важкодоступному районі. За кілька хвилин до катастрофи літак чотири рази подав сигнал SOS.

Всього рейсом Анапа-Петербург летіли 159 пасажирів і 10 і членів екіпажу. Всі вони загинули.