У ДТП на Київщині загинуло 10 осіб, серед яких двоє дітей

У Київській області під час зіткнення вантажівок і маршрутки загинуло 10 осіб і 4 поранено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося сьогодні вранці, близько 4.30, на 32 км автодороги Київ-Чоп, поблизу села Гурівщина Київської області.

За даними департаменту, спочатку зіткнулося двоє вантажівок. Автомобіль „КАМАЗ” з причепом скоїв наїзд на „ЗІЛ-131”, який буксирував причіп вантажного автомобіля „Кунг” без освітлювальних приладів і зупинився на додатковій смузі руху. Після зіткнення причеп „КАМАЗА” частково перекрив проїзну частину дороги. На таку ситуацію не встиг відреагувати водій мікроавтобуса „Мерседес”, що рухався з Чернівців до Києва. На місці трагедії загинуло десятеро людей, серед яких двоє дітей. Четверо пасажирів, в тому числі одна дитина, отримали поранення.

Наразі на місці ДТП працюють слідчо-оперативні групи та представники Департаменту ДАІ МВС України. Попередня причина аварії - можлива перевтома водіїв та неуважність за кермом.

Раніше Міністерство з питань надзвичайних ситуацій повідомляло, що внаслідок зіткнення двох вантажівок і маршрутного таксі під Києвом загинуло дев’ятеро і травмовано шестеро осіб.