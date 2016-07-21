Прес-конференція т.в.о. директора "Укренерго" Всеволода Ковальчука на тему "Оголошення тендеру на закупівлю 25 трансформаторів"
12:00, 21 липня 2016Разное
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Шановні журналісти!
21 липня, о 12:00, запрошуємо вас взяти участь у прес-конференції т.в.о. директора «Укренерго» Всеволода Ковальчука на тему «Оголошення тендеру на закупівлю 25 трансформаторів».
Прес-подія відбудеться у приміщенні центрального офісу компанії (вул. С. Петлюри, 25).
Акредитація журналістів за телефоном: (044) 238 33 48
E-mail - press@ua.energy
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