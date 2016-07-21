Прес-конференція т.в.о. директора "Укренерго" Всеволода Ковальчука на тему "Оголошення тендеру на закупівлю 25 трансформаторів"

Шановні журналісти! 21 липня, о 12:00, запрошуємо вас взяти участь у прес-конференції т.в.о. директора «Укренерго» Всеволода Ковальчука на тему «Оголошення тендеру на закупівлю 25 трансформаторів». Прес-подія відбудеться у приміщенні центрального офісу компанії (вул. С. Петлюри, 25). Акредитація журналістів за телефоном: (044) 238 33 48 E-mail - press@ua.energy

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