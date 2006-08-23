Знайдено ”чорний ящик” Ту-154, що розбився під Донецьком

На місці катастрофи Ту-154 "Пулковських авіаліній" в Донецькій області виявлено параметричний бортовий самописець.

Про це, як повідомив у прямому ефірі Перший канал, заявив міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН. Зараз з`ясовується стан самописця і ведеться пошук другого "чорного ящика" - мовного.

Кілька годин тому на місці падіння лайнера, що летів за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, почалися пошукові роботи. До цього на майданчику, де знаходяться уламки Ту-154, ніяких слідчих заходів не проводилася. Місце катастрофи, за словами фахівців, перебувало в "замороженому стані".

Після того, як відбулося перше засідання спільної російсько-української урядової комісії з розслідування обставин падіння літака, до роботи на місці катастрофи приступила група експертів.