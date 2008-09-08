Путін віддасть свою Волгу в музей (фото)

Автомобіль ГАЗ-21, що належить прем`єр-міністрові Росії Володимиру Путіну, буде виставлений в новому музеї ретро-автомобілів, який у неділю відкрився в Москві.

Російський прем`єр володіє машиною ГАЗ-21 1956 року випуску. Саме на цьому авто з хромованим оленем на капоті, ще будучи президентом, він катав в Ново-Огарьові президента США Джорджа Буша.

На ній же відкривав тунель Сочі - Красная Поляна. Загальна площа музею, що відкрився в Москві, – 2000 квадратних метрів, і там знайдеться місце, звичайно, не тільки для путінської Волги. Тут будуть як раритети на кшталт кабріолета ЗІС, знаменитої "емки" і дерев`яного фургона Москвич 401, так і суперсучасні "Ламборджіні" і "Порше".

При музеї, де стоятиме Волга Путіна, буде організована навіть служба ретро-таксі. Можна буде замовити автораритет для пересування містом.

Эхо Москвы