На місці падіння Ту-154 буде встановлено пам`ятний знак

У Донецькій області на місці падіння російського літака буде встановлено пам`ятний знак

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив благочинний Костянтинівського округу Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Володимир ІЛЬЧУК після завершення жалобної панахиди за загиблими.

За його словами, після того як з місця авіакатастрофи зберуть уламки літака, там буде встановлено пам`ятний знак.

За словами В.ІЛЬЧУКА, «це місце вже є святим, оскільки тут загинули невинні люди». При цьому він додав, що родичі загиблих під час панахиди трималися мужньо. Вони висловили побажання, щоб пам`ятний знак було зроблено у вигляді хреста. Це буде місце, куди вони приїжджатимуть для того, аби віддати данину пам`яті своїм близьким, які загинули в авіакатастрофі, сказав представник церкви. Він також додав, що донецька влада вже ухвалила рішення про спорудження пам`ятного знаку та оголосила серед архітекторів та скульпторів конкурс на його спорудження.

Крім того, за словами В.ІЛЬЧУКА, у безпосередній близькості від розташування уламків літака викладено квітами на землі хрест, біля якого також лежать фотографії загиблих та дитячі іграшки.

Наразі приблизно за 200 метрів від падіння літака встановлено дерев`яний хрест, на якому прикріплено табличку «Донбас скорбит». Біля цього хреста, крім великої кількості квітів, є також фотографії загиблих та багато іграшок, оскільки, як відомо, у авіакатастрофі загинуло 45 дітей.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154 "Пулковських авіаліній", що слідував за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, 22 серпня зазнав катастрофи за 45 км на північ від Донецька у важкодоступному районі. За кілька хвилин до катастрофи літак чотири рази подав сигнал SOS. Внаслідок катастрофи загинуло 170 осіб, зокрема 45 дітей.