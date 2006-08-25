Впізнано 52 загиблих в авіакатастрофі Ту-154

Станом на сьогоднішній ранок упізнано 52 загиблих в авіакатастрофі російського літака Ту-154 в Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

“На сьогоднішній ранок упізнано 52 особи, на 46 оформлено документи», - сказав міністр.

У той же час його російський колега Ігор ЛЕВИТІН уточнив, що повністю оформлено документи для відправленні на батьківщину на 33 загиблих пасажирів.

За словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, сьогодні близько 12.00 очікується приліт до Донецька літака МЧС Росії і десь до 15.00 планується відправити до Санкт-Петербурга перших упізнаних загиблих.

У той же час І.ЛЕВИТІН зазначив, що серед залишків тіл загиблих пасажирів ідентифіковано 24 мешканців Санкт-Петербурга, двох з Норильська, двох – з Анапи, одного – з Феодосії, одного - з Нар’ян-Мару, одного - з Краснодара, одного - з Херсона та одного - з Парижа (це громадянин Росії, який мав подвійне громадянство).