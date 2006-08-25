Упізнано 130 тіл загиблих в катастрофі Ту-154

Станом на 20.00 25 серпня упізнано 130 тіл загиблих в авіакатастрофі російського Ту-154 в Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН.

Залишаються не впізнаними 40 загиблих, з них близько 15 тіл, за якими взагалі не звернулися родичі, сказав російський міністр.

Він також відзначив, що сьогодні з Донецька відправлено 147 родичів загиблих, 119 літаком до Санкт-Петербурга, 28 - на автобусах відбули в Краснодарський край.

Крім того, літаком відправлено 43 тіла загиблих, з них 40 – до Петербурга, 3 - в Краснодарський край, уточнив І.ЛЕВІТІН.

Зараз упізнання призупинено. Процедура поновиться о 6.00 26 серпня.

У свою чергу міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ сказав, що завтра в середині дня процедура упізнання буде завершена. Невпізнані тіла загиблих залишатимуться в Донецьку, доки за ними не звернуться родичі.

Всього загиблих відправляють через Санкт-Петербург у 9 регіонів Росії.

Міністр повідомив, що сьогодні до Донецька прибуває ще один вантажний літак, і вранці знову готуватиметься відправлення тіл загиблих.

Також вранці до Донецька прилетить пасажирський літак, щоб відвезти родичів, які залишилися.

І.ЛЕВІТІН уточнив, що урядова комісія Росії працюватиме в Донецьку, доки звідси не відбуде останній родич. І.ЛЕВІТІН також повідомив, що всі проби на ДНК направлено в лабораторію до Ростова.