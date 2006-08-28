Пожежа у потязі ”Сімферополь-Київ”

У Кіровоградській області, на 25 км пікету № 6 Одеської залізниці учора вранці під час руху пасажирського потягу № 284 сполученням Сімферополь-Київ внаслідок короткого замкнення в електрощиті в останньому вагоні виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, трьома відділеннями Державної пожежної охорони із залученням двох пожежних потягів Одеської залізниці пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає, під час пожежі було евакуйовано 36 пасажирів. Вогнем пошкоджено пасажирський вагон та 50 м контактної мережі.