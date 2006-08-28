Останні слова командира загиблого Ту-154

"Все! Съезжаем! Конец!" - такими були останні слова командира екіпажу літака Ту-154, який розбився на Донеччині 22 серпня, Івана Корогодіна.

Ці слова змогли розшифрувати експерти Міждержавного авіаційного комітету (МАК) в записах бортового самописця літака.

Командир Ту-154 зламав пальці, намагаючись вивести літак з "плаского штопору"

На думку експертів, командир екіпажа вимовив цю фразу, коли надій на порятунок літака вже не залишалося - передає кореспондент ІА REGNUM. На професійному жаргоні льотчиків "з`їжджати" означає "падати" - повідомили в МАК.

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