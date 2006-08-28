Останні слова командира загиблого Ту-154
18:27, 28 серпня 2006Разное
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За розшифровкою експертів МАК
"Все! Съезжаем! Конец!" - такими були останні слова командира екіпажу літака Ту-154, який розбився на Донеччині 22 серпня, Івана Корогодіна.
Ці слова змогли розшифрувати експерти Міждержавного авіаційного комітету (МАК) в записах бортового самописця літака.
Командир Ту-154 зламав пальці, намагаючись вивести літак з "плаского штопору"
На думку експертів, командир екіпажа вимовив цю фразу, коли надій на порятунок літака вже не залишалося - передає кореспондент ІА REGNUM. На професійному жаргоні льотчиків "з`їжджати" означає "падати" - повідомили в МАК.
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