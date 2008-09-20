Начальник київської ДАІ закликає оформлювати аварії без міліції

Перший заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України - начальник ДАІ міста Києва полковник міліції Анатолій СІРЕНКО закликає водіїв не створювати собі проблем на дорогах через порушення правил дорожнього руху.

Про це йдеться зверненні А.СІРЕНКА до київських водіїв, переданому УНІАН прес-службою Департаменту ДАІ МВС України.

Він констатував, що з настанням осені ситуація на столичних дорогах ускладнилась: побільшало транспорту, погіршились погодні умови, зросла кількість аварій, а відтак почастішали затримки у русі. Водночас А.СІРЕНКО зауважив, що причиною негараздів на дорогах часто стає людський фактор. Зокрема, водії, паркуючи транспорт в недозволених місцях, створюють серйозні проблеми для своїх колег.

Крім того, за словами А.СІРЕНКА, великою проблемою для столиці є і те, що всупереч вимогам правил водії виїздять на перехрестя, коли за ним утворився затор. Таким чином, блокується рух у всіх напрямках.

При цьому начальник столичної ДАІ зазначив, що ситуацію не поліпшують також дорожні роботи (сьогодні вони ведуться на 47 столичних вулицях), які подекуди невиправдано затягуються. Так, наприклад, ще на початку вересня мали закінчитися роботи по вулицях Артема та Вєтрова. Однак, рух там і досі обмежений, що, безперечно, створює додаткові проблеми для водіїв.

Між тим, за словами А.СІРЕНКА, є невирішені питання і по світлофорному господарству. Він висловив зауваження комунальному підприємству „Київдорсервіс”, яке в залежності від пори року та інтенсивності руху, зобов`язане вчасно вносити корективи у режим роботи світлофорів.

Начальник ДАІ Києва також нагадує, що затримок транспорту було б значно менше, якби водії не боялися самі, без участі ДАІ (згідно з п.2.11 ПДР), оформляти дрібні аварії, число яких в негоду зростає в кілька разів. В деякі дні їх кількість перевищує 400. Тому вже сьогодні ДАІ забезпечило чергування інспекторів з оформлення ДТП в усіх районних відділах ДАІ з 7 до 23 години. Для отримання необхідної консультації водії можуть у будь-який час доби скористатися телефоном: 483-70-64. За цим номером можна також висловити свої претензії стосовно роботи співробітників ДАІ, звернутися за допомогою, викликати інспекторів на місце ДТП.

А.СІРЕНКО також переконаний, що поліпшенню дорожньої обстановки сприятиме взаємна повага і ввічливість всіх учасників дорожнього руху.

Водночас він запевнив, що співробітники столичної ДАІ робитимуть все можливе, аби рух вулицями столиці був безпечним і безперешкодним.