"Форд" наїхав на пішохода, на дерево, перекинувся і впав з мосту

У Сімферополі автомобіль «Форд» наїхав на пішохода, зіткнувшись з деревом, після чого перекинувся і впав з мосту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, аварія сталася близько 5-ї ранку.

Унаслідок ДТП постраждали 4 особи - 25-річний водій машини, 24-річний і 31-річний пасажири, а також 18-річний пішохід, яких госпіталізовано в лікарні Сімферополя.