КМДА наполягає: вантажівкам до Києва, як і раніше, не можна

В Антимонопольному комітеті України та у його київському представництві спростували повідомлення, розповсюджені у ЗМІ з посиланням на прес-службу ЗАТ «Оболонь», стосовно ніби-то ухваленого АМКУ рішення про незаконність рішення КМДА стосовно обмеження в’їзду вантажівок у Київ.

Про це УНІАН повідомили у ГУ транспорту КМДА

«Якби Антимонопольний комітет України розглядав це питання, то запросив би на засідання представників Головного управління транспорту КМДА. Оскільки такого запрошення не надходило, можна вважати розповсюджену у ЗМІ інформацією черговою неправдою, спричиненою бажанням деяких автоперевізників і надалі нехтувати правом киян на чисте повітря і вільні від заторів дороги”, - зазначили у ГУ транспорту.

Нагадаємо, сьогодні у відділі зв`язків із громадськістю ЗАТ «Оболонь» УНІАН повідомили, що Антимонопольний комітет України визнав розпорядження Київської міської державної адміністрації №323 від 11 березня 2008 р. «Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного автотранспорту в місті Києві» таким, яке «надає переваги окремим перевізникам”, що, у свою чергу, може привести до «недопущення, усунення, обмеження або викривленню конкуренції».

*** КМДА з 1 червня 2008 р. заборонила в`їзд до Києва вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни з 7.00 до 20.00. Проти цього рішення протестувала Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП). Розпорядженням від 25 липня ц.р київська влада дозволила в’їжджати в місто з 10.00 до 17.00. великовантажним автомобілям, але тільки тим, які здійснюють міжнародні рейси, і за наявності у водіїв міжнародної товарно-транспортної накладної “CMR” або книжки міжнародних дорожніх перевезень (МДП) і позначення автопоїздів знаком “TIR”. При цьому, для руху вантажівок уночі передбачені конкретні (не центральні) вулиці столиці. Водночас, з 20.00 до 07.00 дозволено в`їзд у центр столиці вантажівок із продуктами, що швидко псуються.