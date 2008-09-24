Прокуратура пропонує запровадити картки для водіїв мопедів

Прокуратура Криму пропонує Раді міністрів автономії запровадити картки для водіїв мопедів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, у Криму десята частина ДТП стається з вини водіїв мопедів.

«2008 року з вини водіїв мопедів сталося 158 аварій, в яких загинуло 19 осіб і травмовано 174», - повідомили в прокуратурі.

Згідно із Законом України «Про дорожній рух», п.30 Правил дорожнього руху кримський уряд може прийняти нормативний акт, яким буде визначено порядок реєстрації мопедів, велосипедів і гужового транспорту, зазначають у прокуратурі. «Облік цих видів транспортних засобів дозволить підрозділам ДАІ в повному обсязі використовувати повноваження щодо здійснення профілактики щодо водіїв мопедів, більшість з яких неповнолітні, не знають правил дорожнього руху», - сказали у кримській прокуратурі.

Про необхідність реєстрації та обліку транспортних засобів з робочим об`ємом двигуна до 50 куб. см вже йшлося в Указі Президента України «Про невідкладні заходи із забезпеченню безпеки дорожнього руху», яким передбачалося, що місцеві органи влади зроблять це до 1 березня поточного року, додали в прокуратурі.