Грабіжницю з зайвою вагою впізнали за видом ззаду

Німецька поліція затримала жінку, яку підозрюють у пограбуванні банку, повідомляється на сайті Ananova. Свідки змогли впізнати її за особливостями статури.

Кілька тижнів тому невідома жінка в масці, погрожуючи співробітникам банку зброєю, примусила їх віддати денну виручку. Вона забрала близько 25 тисяч доларів. Свідки заявили поліції, що до особливих прикмет грабіжниці можна було віднести "дуже великі сідниці" і "могутні стегна".

Через деякий час один із свідків того пограбування побачив в черзі до каси жінку, яка ззаду виглядала точно так, як і грабіжниця. Він подзвонив до поліції і повідомив про побачене. Свою впевненість у тому, що сідниці жінки в черзі належать грабіжниці, свідок аргументував словами "забути щось таких розмірів просто неможливо".

Поліція прибула і заарештувала підозрювану. Це виявилася 26-річна Сандра Майзер. При ній виявили лижну маску і зброю. Ймовірно, вона хотіла повторити злочин. Якщо її визнають винною в попередньому пограбуванні, їй загрожує тюремне ув`язнення строком до десяти років.

Лента.ру