З луганської шахти через пожежу евакуюють більше 500 гірників
14:22, 25 вересня 2008Разное
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Вогонь досі не локалізували
У Луганській області на шахті ім. Фрунзе (ДП «Ровенькиантрацит», селище Ясенівське) через пожежу на поверхневій електростанції евакуюють 506 гірників.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі Державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, станом на 13.40 на підприємстві тривала евакуація гірників, але їхньому життю нічого не загрожує.
Пожежу загасили, продукти горіння в шахту не потрапляють. Тривають роботи з локалізації пожежі.
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