З луганської шахти через пожежу евакуюють більше 500 гірників

У Луганській області на шахті ім. Фрунзе (ДП «Ровенькиантрацит», селище Ясенівське) через пожежу на поверхневій електростанції евакуюють 506 гірників.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі Державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, станом на 13.40 на підприємстві тривала евакуація гірників, але їхньому життю нічого не загрожує.

Пожежу загасили, продукти горіння в шахту не потрапляють. Тривають роботи з локалізації пожежі.