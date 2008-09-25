Україна веде переговори з Росією про повернення історичних цінностей

Україна веде переговори з Росією про повернення українських історичних цінностей, що опинилися після розпаду Радянського Союзу у зібраннях російських музеїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам у Національному музеї історії України.

“Не хочеться забігати наперед, але ми вже сьогодні ведемо переговори за всіма напрямами і знаходимо такі формати, які дають можливість і надію Україні повертати свої реліквії”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим прем`єр-міністр відмовилася уточнити, про які історичні цінності йдеться, пояснивши це тим, що поки що не досягнуті остаточні домовленості.

“Мені не хотілося б говорити про процес, а хотілося б сказати про його результат. Але ми ведемо багатопланову роботу з повернення українських реліквій додому. І кожні переговори завжди супроводжуються певним пакетом пропозицій про повернення наших реліквій”, - пояснила вона.