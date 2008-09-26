У Києві мікроавтобус протаранив три авто: двоє людей загинули

У Києві внаслідок зіткнення мікроавтобуса з трьома автомобілями загинуло двоє і травмовано троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 25 вересня на Набережному шосе столиці водій мікроавтобуса "Mercedes Benz", рухаючись зі сторони Пішохідного мосту у напрямку мосту "Метро", не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з трьома автомобілями: "Mazda-6", "Hyndai Sonata" та "Renault Scenik", що рухались у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій автомобіля "Hyndai" та пасажир автомобіля "Mercedes" від отриманих тілесних ушкоджень померли в лікарні. Водії автомобілів "Mercedes" і "Mazda", а також невстановлений пасажир одного з автомобілів (чоловік віком приблизно 25-30 років), отримали травми.