AC/DC оголосили конкурс відеокліпів

Австралійська рок-група AC/DC оголосила конкурс на кращий відеоролик до свого нового сингла "Rock `N` Roll Train", повідомляє Лента.ру з посиланням на Blabbermouth.net.

Кожен, кто захоче взяти участь у конкурсі, має викласти своє творіння на сайті YouTube, забезпечивши його тегом "ACDCGiveItAllYouGot".

Призами для переможців будуть іменні Gibson і Gretsch гітаристів AC/DC Ангуса і Малкольма Янгів, а також п`ять копій нового альбому групи "Black Ice" з автографами музикантів.

Вихід альбому "Black Ice", першої студійної роботи AC/DC за останні вісім років, запланований на 20 жовтня, а 28 жовтня група вирушає в світове турне на його підтримку.