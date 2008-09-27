Один з кращих фальсифікаторів картин імпресіоністів відкрив виставку

Лондонська галерея Castle Fine Art відкрила на другому поверсі найрозкішнішого універмагу британської столиці - Harrods - виставку картин Джона Майатта (John Myatt), одного з найвідоміших фальсифікаторів живопису імпресіоністів. У Harrods, як пише Лента.ру з посиланням на The Independent, можна купити варіацію Майатта на тему "Латаття" Клода Моне за 9950 фунтів стерлінгів (приблизно 18 тисяч доларів) або версію гогенівської "Дівчини з фруктами" за 12 тисяч фунтів (21,6 тисячі доларів).

Майатт успішно продавав імітації полотен відомих художників з 1987 по 1994 рік. Ккілька його підробок було продані через великі аукціони. Врешті-решт, Майатта зловили і посадили до в`язниці, де він провів рік. На якийсь час він зарікся братися за пензлі, але потім все ж таки повернувся до них, і останні роки його картини добре продаються.