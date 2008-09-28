Легендарний актор Пол Ньюман помер від раку (додані фото)

Легендарний американський актор Пол Ньюман помер від ракового захворювання, повідомляє у суботу телеканал CNN з посиланням на прес-секретаря фонду актора.

Актор помер в своєму приватному будинку у віці 83 років. Незадовго до смерті Ньюмана в пресі з`явилися повідомлення про різке погіршення здоров`я актора. Сам Ньюман заявляв сім`ї, що має намір відмовитися від курсу хіміотерапії в лікарні і спокійно провести останні місяці в оточенні сім`ї і друзів.

Пол Леонард Ньюман народився 1925 р. в Клівленді (штат Огайо) в сім`ї співвласника магазина спортивних товарів та іммігрантки із Словаччини. Учасник Другої світової війни, радист літака-торпедоносця на Тихоокеанському фронті.

У середині 50-х років, коли почалася його кінокартера, Ньюмана часто порівнювали з Марлоном Брандо і Джеймсом Діном, пізніше серед його робіт з`явилися психологічні драми "Кішка на розпеченому даху" (1958), "Довге спекотне літо" (1958), "Солодкоспівий птах юності" (1962).

Актор активно знімався в різних жанрах: комедіях, детективах, вестернах, навіть зіграв у Альфреда Хічкока в "Розірваній завісі" (1966), виконавши роль психіатра.

1968 року Пол Ньюмен вперше виступив як режисер, поставивши схвалений фахівцями кіно фільм "Рейчел, Рейчел" за участю своєї другої дружини актриси Джоан Вудворт.

До слави актора піднесли два фільми, що ввійшли до кола класичних, - "Буч Кессіді та Санденс Кід" (1969) і "Афера" (1973), де Пол Ньюман знявся разом з Робертом Редфордом.

У 70-80-і роки актор продовжував багато зніматися, у тому числі і в таких режисерів, як Роберт Олтмен, Сідні Люмет, Сідні Поллак, Артур Пенн, Мартін Скорсезе.

За час своєї кар`єри Пол Ньюман знявся в 70 кінокартинах, 6 зняв як режисер і 10 як продюсер. Актор десять разів був номінований на "Оскар", з них вісім разів в номінації "Краща чоловіча роль". Першу статуетку Ньюман отримав за роль у фільмі "Колір грошей" в 1987 році. Ньюман був власником і двох почесних "Оскарів" за внесок в кіноіндустрію.