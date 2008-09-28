Легендарний актор Пол Ньюман помер від раку (додані фото)
Десятиразовий номінант на "Оскар"
Легендарний американський актор Пол Ньюман помер від ракового захворювання, повідомляє у суботу телеканал CNN з посиланням на прес-секретаря фонду актора.
Актор помер в своєму приватному будинку у віці 83 років. Незадовго до смерті Ньюмана в пресі з`явилися повідомлення про різке погіршення здоров`я актора. Сам Ньюман заявляв сім`ї, що має намір відмовитися від курсу хіміотерапії в лікарні і спокійно провести останні місяці в оточенні сім`ї і друзів.
Пол Леонард Ньюман народився 1925 р. в Клівленді (штат Огайо) в сім`ї співвласника магазина спортивних товарів та іммігрантки із Словаччини. Учасник Другої світової війни, радист літака-торпедоносця на Тихоокеанському фронті.
У середині 50-х років, коли почалася його кінокартера, Ньюмана часто порівнювали з Марлоном Брандо і Джеймсом Діном, пізніше серед його робіт з`явилися психологічні драми "Кішка на розпеченому даху" (1958), "Довге спекотне літо" (1958), "Солодкоспівий птах юності" (1962).
Актор активно знімався в різних жанрах: комедіях, детективах, вестернах, навіть зіграв у Альфреда Хічкока в "Розірваній завісі" (1966), виконавши роль психіатра.
1968 року Пол Ньюмен вперше виступив як режисер, поставивши схвалений фахівцями кіно фільм "Рейчел, Рейчел" за участю своєї другої дружини актриси Джоан Вудворт.
|Пол Ньюман і Джоан Вудворд
До слави актора піднесли два фільми, що ввійшли до кола класичних, - "Буч Кессіді та Санденс Кід" (1969) і "Афера" (1973), де Пол Ньюман знявся разом з Робертом Редфордом.
|”Буч Кесседі і Сандерс Кид”; Пол Ньюман і Роберт Редфорд
У 70-80-і роки актор продовжував багато зніматися, у тому числі і в таких режисерів, як Роберт Олтмен, Сідні Люмет, Сідні Поллак, Артур Пенн, Мартін Скорсезе.
|”Дорога смерті”. Пол Ньюман і Том Хенкс
|”Колір грошей”. Пол Ньюман з Томом Крузом і Мері Елізабет Мастрантоніо
За час своєї кар`єри Пол Ньюман знявся в 70 кінокартинах, 6 зняв як режисер і 10 як продюсер. Актор десять разів був номінований на "Оскар", з них вісім разів в номінації "Краща чоловіча роль". Першу статуетку Ньюман отримав за роль у фільмі "Колір грошей" в 1987 році. Ньюман був власником і двох почесних "Оскарів" за внесок в кіноіндустрію.