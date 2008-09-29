ДТП на трасі Київ-Чоп: двоє загиблих, двоє поранених

У Рівненській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб, ще двоє отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора на 260-му км автодороги Київ-Чоп, поблизу с.Жадківка на Рівненщині водій вантажно-пасажирського мікроавтобуса Mersedes Benz, рухаючись в напрямку м.Київ, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем DAF, що рухався в зустрічному напрямку. За кермом вантажівки перебував громадянин Німеччини.

Внаслідок аварії двоє пасажирів мікроавтобуса від отриманих травм загинули на місці зіткнення, а водія та пасажира вказаного транспортного засобу з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.