Чернігівські археологи виявили поховання знатного вікінга

Чернігівські археологи виявили поблизу села Шестовиця (Чернігівський район) камерне поховання конунга вікінгів – начальника професійної дружини варязьких воїнів, які перебували на службі у київських князів.

Про це повідомив УНІАН завідувач кафедри історії та археології України Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка Володимир КОВАЛЕНКО, відзначивши, що для чернігівських науковців сезон археологічних розкопок, що проводилися протягом літа у Батурині, поблизу с.Шестовиця (Чернігівський район) та на Замглайських болотах, був вдалим і позначеним цікавими знахідками.

Найзначнішим відкриттям археологічного сезону-2006 В.КОВАЛЕНКО вважає виявлене камерне поховання конунга вікінгів (УНІАН: норвезькі конунги і вікінги служили при Київському дворі за часів Київської Русі. Навіть першим коханням княжни Анни Ярославни був вікінг Філіп. Уже ставши королевою Франції, його ім`я донька Ярослава Мудрого дала своєму первісткові, розповідає історик-письменник Антонін Латинський).

Як свідчать знахідки, варязького вождя було поховано разом з конем і рабинею. «Його високий соціальний статус підтверджують зброя та срібні елементи одягу», - уточнив В.КОВАЛЕНКО.

На думку В.КОВАЛЕНКА, виявлене поховання можна назвати відкриттям року в археології, а в Шестовиці таких знахідок не траплялося з 20-х років ХХ століття, коли там проводив розкопки місцевий археолог Петро Смолічев. «Цікава знахідка, вона вже викликала розголос у наукових колах», - зазначив КОВАЛЕНКО.

Зараз виявлені матеріали знаходяться на реставрації у Києві, а потім будуть передані до Чернігівського історичного музею імені В.Тарновського.