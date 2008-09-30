В "антивандальних" вагонах метро заборонено розміщувати рекламу
06:09, 30 вересня 2008Разное
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Новий інвентар виготовлений у Польщі
У Київському метро з’явилися вагони з антивандальними сидіннями.
Як повідомляє муніципальна телерадіокомпанія “Київ”, такі вагони обслуговують пасажирів Куренівсько-Червоноармійської лінії столичного метро.
Новий інвентар виготовлений у Польщі. Порізати чи обмалювати такі сидіння неможливо. При цьому вони зручні і мають гарний вигляд.
Як повідомляє телеканал, в одному з вагонів змінили і конструкцію розташування місць для пасажирів. Зокрема, під лавами тепер можна покласти речі. Також є можливість сидіти окремо, тобто є місця на одну людину.
У вагонах з антивандальними сидіннями також заборонено розміщувати будь-яку рекламу.
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