В "антивандальних" вагонах метро заборонено розміщувати рекламу

У Київському метро з’явилися вагони з антивандальними сидіннями.

Як повідомляє муніципальна телерадіокомпанія “Київ”, такі вагони обслуговують пасажирів Куренівсько-Червоноармійської лінії столичного метро.

Новий інвентар виготовлений у Польщі. Порізати чи обмалювати такі сидіння неможливо. При цьому вони зручні і мають гарний вигляд.

Як повідомляє телеканал, в одному з вагонів змінили і конструкцію розташування місць для пасажирів. Зокрема, під лавами тепер можна покласти речі. Також є можливість сидіти окремо, тобто є місця на одну людину.

У вагонах з антивандальними сидіннями також заборонено розміщувати будь-яку рекламу.