В небі над Харківщиною відмовив двигун у Боїнга-747

Сьогодні вранці у повітряному просторі над територією Харківської області стався інцидент з двигуном літака «Боїнг-747» рейсом "Амстердам (Голландія) - Куала-Лумпур (Малайзія)".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, о 5.45 при вильоті з повітряного простору Харківщини у напрямку Воронезької області Росії у літака відмовив один з чотирьох двигунів.

Було прийнято рішення не робити аварійної посадки, і, пробувши близько 30 хвилин у повітряному просторі Харківської області, літак покинув його о 6.15, взявши курс назад, до Амстердама.