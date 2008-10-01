У Києві зіткнулися чотири автомобілі (фото)

У Києві на вулиці Заболотного зіткнулися відразу чотири автомобілі. За словами очевидців, винуватцем аварії став водій "ВАЗ - 2104". "Четвірка" рухалася в другій лівій смузі. За ним, на деякій відстані - "Nissan". Незабаром "ВАЗ" вилетів на зустрічну, по якій їхав "Chevrolet". Водій останнього, щоб уникнути зіткнення, повертає вбік. Але "ВАЗ" все-таки врізається в "Chevrolet", після чого, втративши контроль над ситуацією, рухається далі по зустрічній і з силою влітає в джип "Nissan".

"Chevrolet" після зіткнення розкрутило і він, некерований, зачіпає ще один "Nissan".

В результаті ДТП пасажир "ВАЗ"а загинув на місці, другого, у важкому стані, відвезли в реанімацію. Хто з них був за кермом - так і не вдалося з`ясувати.

Водія джипа і його супутницю госпіталізували з травмами ніг і голови. Решті постраждалих працівники швидкої надали меддопомогу на місці.

Магнолія -ТВ