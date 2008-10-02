Кораблі припинили пошук на морі членів екіпажу судна «Толстой»
Судно затонуло 27 вересня поблизу Болгарії
Кораблі припинили пошук на морі членів екіпажу судна "Толстой", яке затонуло 27 вересня поблизу берегів Болгарії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС з посиланням на Генеральне консульство України у Варні (Болгарія), рішення прийнято за погодженням з ВМС, Прикордонною службою Болгарії та головним координатором Мінтрансу Болгарії Н.АПОСТОЛОВИМ.
Прийнято рішення продовжити патрулювання лише берегової лінії. Судна, які перебувають у даному регіоні, повідомлені про необхідність звертати особливу увагу на плоти та інші предмети в морі.
Справа перебуває на особливому контролі в Генеральному консульстві України у Варні, Посольстві України в Болгарії та в МЗС України.
Довідка УНІАН. Судновласником «Толстого» є Pegasus Shipping Co., США. Оператор знаходиться у Росії. Судно здійснювало плавання під прапором Північної Кореї.
18 вересня судно вийшло з російського порту Ростов-на-Дону з вантажем 2 тис. 586 тонн металобрухту призначенням на турецький порт Немрут.
27 вересня поблизу берегів Болгарії судно «Толстой» затонуло. На борту перебувало 10 осіб: капітан (громадянин Російської Федерації) і дев`ятеро членів екіпажу (громадяни України). За даними представника судновласника, на судні знаходилося п`ять рятувальних плотів.
Двоє членів екіпажу (українці) були врятовані 28 вересня.