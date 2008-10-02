Кораблі припинили пошук на морі членів екіпажу судна "Толстой", яке затонуло 27 вересня поблизу берегів Болгарії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС з посиланням на Генеральне консульство України у Варні (Болгарія), рішення прийнято за погодженням з ВМС, Прикордонною службою Болгарії та головним координатором Мінтрансу Болгарії Н.АПОСТОЛОВИМ.

Прийнято рішення продовжити патрулювання лише берегової лінії. Судна, які перебувають у даному регіоні, повідомлені про необхідність звертати особливу увагу на плоти та інші предмети в морі.

Справа перебуває на особливому контролі в Генеральному консульстві України у Варні, Посольстві України в Болгарії та в МЗС України.

Довідка УНІАН. Судновласником «Толстого» є Pegasus Shipping Co., США. Оператор знаходиться у Росії. Судно здійснювало плавання під прапором Північної Кореї.

18 вересня судно вийшло з російського порту Ростов-на-Дону з вантажем 2 тис. 586 тонн металобрухту призначенням на турецький порт Немрут.

27 вересня поблизу берегів Болгарії судно «Толстой» затонуло. На борту перебувало 10 осіб: капітан (громадянин Російської Федерації) і дев`ятеро членів екіпажу (громадяни України). За даними представника судновласника, на судні знаходилося п`ять рятувальних плотів.

Двоє членів екіпажу (українці) були врятовані 28 вересня.