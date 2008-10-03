Через пшоно у Києві сьогодні розбилися 9 машин: є загиблі (фоторепортаж)

Сьогодні вночі на вул. О. Теліги відбулося відразу декілька аварій, причиною яких стало розсипане пшоно!

Як повідомляє "Друга смуга",за попередніми даними, першим, хто посковзнувся, став водій Mitsubishi Lancer, що їхав з боку вул. Мельникова у бік вул. Фрунзе. При наїзді на зерно, його відкинуло на смугу зустрічного руху, по якій рухався Volkswagen Transporter. В результаті, розсипане зерно обернулося трагедією. Серйозні травми одержали водій і пасажири мікроавтобуса. А ось водій і пасажир Lancer (двоє чоловіків) померли на місці. Про пошкодження автомобілів і говорити нічого.

Поки співробітники ДАІ оформляли дане ДТП, відбулися ще дві аварії. Цього разу можна сміливо сказати, що їх спровокувало не стільки зерно, скільки «дбайливість» даїшників. Вони навіть не потурбувалися про те, щоб встановити попереджувальні знаки або прийняти інші запобіжні засоби. Всім відомо, хто робить роботу двічі - тому замість оформлення одного ДТП, довелося оформляти ще декілька. Отже, наступними на черзі сталі ВАЗ-2109 і ВАЗ-2110, але на щастя удар був не сильним і ніхто не постраждав. Потім – наздогнали один одного два Mitsubishi Lancer і Mercedes Sprinter. Крім того, по дотичній врізалися Nissan і Daewoo Lanos. В цілому, на одній вулиці зіткнулися 9 автомобілів. І за великим рахунком все це відбулося по дурості, і уникнути такого результату подій можна було...

Лише після того, як Теліги перетворилася на вулицю розбитих машин, було вирішено поставити патрульну машину ДАІ з включеними мигалками.