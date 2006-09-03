5 літрів борщу поміститься у найбільшу в Україні ложку, яку вирізав із дерева мешканець Павлограду Геннадій Останін. Довжина її - 2 метра 74 сантиметра. Вже сьогодні цей витвір претендує на місце у Книзі рекордів Гінеса. Майстер каже, що хоче створити ще довшу ложку.

Геннадій Останін – шахтар з 30-річним стажем. Увесь свій вільний час він витрачає на різьблення з дерева. Вугільна тема серед його робіт пріоритетною. Так і на ложці він вирізав усю історію Павлограду від гусарів до шахтарів.

Серед мистецького кола Геннадій Останін майже не відомий. Творчих виставок було не багато. Проте, небайдужі до різьблення майстри його добре знають.

Майстер планує найближчим часом облишити роботу з деревом. Скаржиться на місцевих чиновників. Розповідає, як пропонував створити у місті галявину казок, зробив за свої гроші пару скульптур, а про них так ніхто і не згадав. Каже, якщо тепер і проситимуть – не погодиться.

5 канал