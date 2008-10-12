У гуртожитку живцем згоріли троє чоловіків
11:18, 12 жовтня 2008Разное
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Паління шкодить вашому життю...
Вчора о 10.25 у селищі Борова Харківської області у кімнаті на першому поверсі гуртожитку внаслідок необережного поводження з вогнем при палінні виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє чоловіків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, об 11.10 відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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