У гуртожитку живцем згоріли троє чоловіків

11:18, 12 жовтня 2008
Разное
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Паління шкодить вашому життю...

Вчора о 10.25 у селищі Борова Харківської області у кімнаті на першому поверсі гуртожитку внаслідок необережного поводження з вогнем при палінні виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє чоловіків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, об 11.10 відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

 

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