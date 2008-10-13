Вибух газу в Очакові: загинула людина

10:50, 13 жовтня 2008
Разное
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Вогонь поширився на балкони інших квартир

Cьогодні о 03.00 у місті Очаків Миколаївської області на вулиці 8-го Березня, 34, на першому поверсі п’ятиповерхівки стався вибух.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, вибухнув побутовий газ. Вогонь розповсюдився на балкони з другого до п’ятого поверху.

Внаслідок вибуху загинула 1 людина.

О 05.20 силами 4 відділень Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Під час її гасіння з під’їзду рятувальники МНС вивели 28 осіб.

Вибухом пошкоджені міжквартирна перегородка та вікна двох квартир. Проводиться обстеження постраждалого помешкання. Причина вибуху встановлюється.

На місці працює опергрупа Головного облуправління МНС.

 

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